Владимирские школьники показали лучшие знания на Всероссийской олимпиаде. Олимпиады проведены по 17...

Владимирские школьники показали лучшие знания на Всероссийской олимпиаде. Олимпиады проведены по 17 предметам и еще 6 впереди.«Наряду с развитием интереса детей к углубленному изучению предметов на олимпиадах проводится отбор самых способных школьников в состав сборных команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам”, - сообщает управление образования Владимирской области.Юных дарований в школах Владимира немало.В этом учебном году среди 11-классников лучшие знания показали:— ученик гимназии № 35 Владислав Парфёнов — победитель олимпиад по литературе и по немецкому языку;— ученица гимназии № 3 Елизавета Тарантина — победитель олимпиады по французскому языку;— ученик Промышленно-коммерческого лицея Роман Фёдоров — победитель олимпиады по английскому языку;— ученица Промышленно-коммерческого лицея Наталия Плотникова — победитель олимпиады по русскому языку;— ученик школы № 15 Олег Мартынов — победитель олимпиады по географии;— ученик лицея № 14 Михаил Ярис — победитель олимпиады по физической культуре;— ученик Промышленно-коммерческого лицея Евгений Назаров — победитель олимпиады по обществознанию;— ученик школы № 2 Данила Самохотов — победитель олимпиады по истории;— ученица школы № 36 Влада Калашникова — победитель олимпиады по экологии;— ученица школы № 36 Ксения Сологубова — победитель олимпиады по физике;— ученица Промышленно-коммерческого лицея Софья Трунова — победитель олимпиады по МХК;— ученик гимназии № 39 Дмитрий Гаврилов — победитель олимпиады по праву.Фото /www.pxfuel.com