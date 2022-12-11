Владимирские школьники запустили флешмоб “Подарок защитнику 33». Ученики 5 «В» класса школы № 49...

Владимирские школьники запустили флешмоб “Подарок защитнику 33». Ученики 5 «В» класса школы № 49 города Владимира, на собственные средства собрали сладкие подарки для военнослужащих и мобилизованных граждан, которые принимают участие в специальной военной операции. В подарки вошли: шоколад, разные виды печенья, баранки, сухари, пряники, чай, конфеты и многое другое.Школьники обратились к губернатору Владимирской области Александру Авдееву с просьбой — помочь доставить посылки нашим защитникам.“Впереди Новый год — один из главных и любимых праздников. Безусловно, мы не можем не поддержать наших участников СВО в предновогодние дни. Находясь далеко от отчего дома, бойцы будут лишены возможности встречи Нового года в кругу своей семьи, по понятным причинам. Поэтому эти подарки, собранные нашими ребятами и их родителями, помогут военнослужащим, которые защищают Родину, почувствовать тепло праздника! В свою очередь региональное отделение «Единой России» берет на себя обязанности по доставке этих посылок до адресата”, — сообщил Александр Авдеев.Флешмоб владимирских школьников уже подхватили учащиеся из других учебных заведений.Фото администрации Владимирской области