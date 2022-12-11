10 декабря в Ледовом комплексе «Владимир» прошел гала-матч по хоккею. Посвящен он был был открытию 12-го сезона Ночной хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе владимирской
<a href="https://33live.ru/novosti/11-12-2022-vladimirskie-xokkeisty-proveli-tovarishheskij-match-s-olimpijskimi-chempionami.html" target="_blank">Владимирские хоккеисты провели товарищеский матч с олимпийскими чемпионами</a> - 10 декабря в Ледовом комплексе «Владимир» прошел гала-матч по хоккею. Посвящен он был был открытию 12-го сезона Ночной хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе владимирской
[url=https://33live.ru/novosti/11-12-2022-vladimirskie-xokkeisty-proveli-tovarishheskij-match-s-olimpijskimi-chempionami.html]Владимирские хоккеисты провели товарищеский матч с олимпийскими чемпионами[/url] - 10 декабря в Ледовом комплексе «Владимир» прошел гала-матч по хоккею. Посвящен он был был открытию 12-го сезона Ночной хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе владимирской