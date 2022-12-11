10 декабря в Ледовом комплексе «Владимир» прошел гала-матч по хоккею. Посвящен он был был открытию 12-го сезона Ночной хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе владимирской

10 декабря в Ледовом комплексе «Владимир» прошел гала-матч по хоккею. Посвящен он был был открытию 12-го сезона Ночной хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе владимирской администраии. В соревнованиях региональная сборная Федерации хоккея встретилась с командой «Спарта», составленной из знаменитых спортсменов и артистов. Перед матчем члены команды «Спарта» провели мастер-класс для воспитанников муниципальной ДЮСШ №8.