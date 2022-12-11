Дни.ру заприметили пары с огромной разницей в возрасте, где готовые на все внучки легли под знаменитых дедушек. Взгляните на нашу доску почета – героев надо знать в лицо!

"Дни.ру"заприметили пары с огромной разницей в возрасте, где готовые на все "внучки"легли под знаменитых "дедушек". Взгляните на нашу доскупочета – героев надо знать в лицо!Татьяна Брухунова —моложе Евгения Петросяна на 44 годаХитрая провинциалка "окучивала" женатого комика с2013 года. По слухам, Брухунова всегда стремилась выйти замуж за звездногобогача, но никто посвежее на нее не клюнул.Девица разрушила чужой брак, лаская дряблые стариковскиепрелести. Как слепой крот Петросян попался на удочку и развелся со Степаненко.Юмористка лишь пожалела соперницу и добавила, что мужчин после 74 лет"тянет к марамойкам".ВиталинаЦымбалюк-Романовская — была моложе Армена Джигарханяна на 44 годаКоварная пианистка увлеченно пудрила мозги богатомурежиссеру, но добыча не сразу бросалась в руки. Поначалу Джигарханян не верил вискренность белокурой зазнобы, поэтому ей пришлось ублажать деда усерднее.Подобно пассии Петросяна, Цымбалюк-Романовская заполучилавласть в театре любовника и финансовые блага. Когда глаза Джигарханянаоткрылись, он назвал Виталину воровкой, которая прибрала к рукам его ценности.Наталья Шевель — моложеИвана Краско на 60 лет"Внучка" схватилась за "дедку" радилучшей жизни, но репку свою он так и не вытащил. Через три года после свадьбы Краскозаявился на ТВ и пожаловался на отсутствие секса. Якобы Шевель всегда бояласьот него забеременеть.Имущество актер оформил на детей, да и за деньгами негнался, а рай в шалаше девушку не устроил. Развод оказался неминуем.София Каландадзе —моложе Александра Гордона на 38 летЧернобровая арфистка не побрезговала лобзать губы седого сердцееда,чем вызвала массу критики. Свадьба состоялась весной 2022 года, поэтому обуспешности этой связи говорить пока рано.Довольный Гордон хочет еще одного ребенка, но успеет ли?Впрочем, даже Петросян осилил интим на восьмом десятке лет. Правда, немногиеверят, что сын у него родной.Лилиана-ВикторияМаксимова — моложе Бари Алибасова на 40 летБывшая супруга любвеобильного музыканта недолго держалась наплаву. Как и Петросян, Алибасов взял в жены свою помощницу по работе. Развод случилсячерез пять лет после свадьбы, а распалась пара еще раньше.В браке Максимова забеременела и родила мальчика,который оказался от другого мужчины. Вот же подстава, а ведь так все красивоначиналось!