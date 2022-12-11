Утром 11 декабря в микрорайоне Доброе в городе Владимире произошло столкновение легкового автомобиля с городским автобусом №15. Об этом сообщили в пресс-службе областного МВД. “По

Утром 11 декабря в микрорайоне Доброе в городе Владимире произошло столкновение легкового автомобиля с городским автобусом №15. Об этом сообщили в пресс-службе областного МВД. “По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на перекресток улиц Суздальский проспект и Добросельская на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автобусом”, – сообщают в ведомстве. По состоянию