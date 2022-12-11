Во Владимире откроется персональная выставка Юрия Галдина «Театр». Открытие персональной выставки...

Во Владимире откроется персональная выставка Юрия Галдина «Театр». Открытие персональной выставки заслуженного художника РФ Юрия Галдина состоится 15 декабря в 15.00 в Выставочном комплексе города Владимира.Юрий Галдин — художник, который реализовал себя во многих интересных сферах: живопись, графика, создание костюмов и театральных декораций, дизайн. На выставке «Театр» гости смогут познакомиться со всеми гранями творчества мастера.Юрий Галдин окончил театрально-декорационное отделение Пензенского Художественного училища. С 2008 по 2016 годы проработал главным художником Магаданского музыкального и драматического театра, является лауреатом премии «Человек года 2013» и получил еще множество наград и премий, в том числе звание заслуженного художника РФ.Вся жизнь художника и его родных связана с театром: отец — музыкант, дирижер, мать — актриса, дочь — актриса Владимирского академического театра драмы. Даже родился Юрий Галдин в городе Сочи на улице Театральная.Театр и его атмосфера сопровождают художника всю жизнь и неразрывно связаны со всем, что он делает. Его персональная выставка — возможность прикоснуться и окунуться в мир театра, увидеть его глазами Юрия Галдина, насладиться им в самых разных проявлениях.График работы выставки: с 15 декабря 2022 г. по 5 февраля 2023 г.среда-воскресенье 10.00-19.0015 декабря в 15.00 вход свободный для всех желающихАдрес: г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 59.Справки по телефону: +7 (4922) 32-58-04, +7 (930) 832-26-15.Экскурсионное сопровождение выставки осуществляется в 11.00 и в 14.00.Фото www.pxfuel.com