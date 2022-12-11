Во Владимирской области планируется запуск новой системы записи пациентов к врачам – это...

Во Владимирской области планируется запуск новой системы записи пациентов к врачам – это федеральный проект «Инцидент №38». По словам директора департамента здравоохранения Владимирской области Артема Осипова, до 1 марта 2023 года в регионе будет принят ряд организационных решений, чтобы заработал централизованный офис по плановой записи к врачу.Для пациентов, которые хотят записаться на плановый прием к врачу, появится лист ожидания: врач должен будет принять обратившегося в установленные сроки – не позже. Так, к участковому терапевту или педиатру время отсрочки приема – 1 сутки, к узкому специалисту – 14 дней.«В рамках пилота апробируются новые подходы к формированию расписания врачей с учетом тех возможностей, которые нам дает цифровизация. С учетом тех возможностей, которые нам дает региональный сегмент единой информационной площадки здравоохранения, когда появляется техническая возможность видеть расписание врачей в разрезе всего субъекта, таким образом, появляется возможность создать централизованный офис по записи к врачу. Второй момент, который тоже мы должны обязательно реализовать в рамках этого инцидента — это работа с листом ожидания. То есть, тогда, когда пациент обратился в систему здравоохранения за медицинской помощью, но на текущую дату нет возможности у врача принять этого пациента, если мы говорим про плановый визит, - тогда пациент ставится в лист ожидания, и согласно территориальной программе госгарантий определен срок, в течение которого этот пациент должен быть принят врачом. По узким специалистам — это 14 дней. По участковым терапевтам, педиатрам — в течение 24 часов. Всё, что касается неотложной медицинской помощи, медицинская помощь предоставляется в день обращения. Инструмент листа ожидания — это как раз тот инструмент, который нам тоже нужно вырастить в нашей системе. Его у нас сейчас нет», - пояснил директор облздрава Артем Осипов.За последние годы неоднократно предпринимались попытки упорядочить и систематизировать систему записи к врачам на региональном уровне в рамках цифровизации владимирской медицины.При запуске системы «Инцидент №38» запись будет организована через операторов горячей линии 122, которая сейчас развернута на площадке МИАЦ. Впоследствии будут выбраны крупные медицинские организации в каждом районе, где специально обученные операторы будут видеть единое расписание по всей Владимирской области и организовывать запись пациента к своему врачу.Фото www.pxfuel.com/