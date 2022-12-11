Во Владимире проектируется новый спорткомплекс для подготовки борцов. За проект нового...

Во Владимире проектируется новый спорткомплекс для подготовки борцов. За проект нового спорткомплекса для подготовки борцов, который планируют возвести на Большой Нижегородской улице города Владимира, Власти Владимирской области готовы заплатить почти 20 миллионов рублей.Департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области заказал проект регионального центра подготовки резерва по спортивной борьбе. Контракт стоимостью 19,7 миллиона рублей выставлен на торги, на портале госзакупок. Подрядчика определят 28 декабря.Строительство планируется в городе Владимире на улице Большая Нижегородская, 43 — там где сейчас находится школа олимпийского резерва по спортивной борьбе. Новый спорткомплекс будет включать два отдельно стоящих здания.В первом здании площадью 7,5 тысячи квадратных метров будет подвал и три этажа. Блок подготовят к проведения соревнований различного уровня. В подвале оборудуют прачечную, кладовые, мастерские и душевые, на цокольном этаже — раздевалки, мастерские, комнаты для приема пищи, массажа, а также сауну и медкабинет.На первом этаже спортивного блока устроят трибуны на 500 мест, зал площадью 1,2 тысячи квадратных метров, зону награждения, комнату судей, гардероб, кафе, административные помещения.На втором — антресольном — этаже сделают VIP-зону, конференц-зал, переговорные и кабинеты администрации комплекса.Второе здание — это двухэтажный кампус на 90 мест площадью 5,4 тысячи квадратных метров для временного проживания спортсменов. Кроме того, на прилегающей к блокам территории разместят парковки, гостевые стоянки автобусов, площадки для отдыха и занятий физкультурой, а также беговые дорожки.Проектирование начнется после того, как чиновники одобрят архитектурные и планировочные решения. Документацию нужно согласовать и передать заказчику не позднее августа 2023 года.Фото www.pxfuel.com