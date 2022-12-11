Во Владимире установят проекционные системы дорожной разметки. До конца года в регионе на...

Во Владимире установят проекционные системы дорожной разметки. До конца года в регионе на пешеходных переходах планируется установить проекционные системы дорожной разметки «Зебра».Суть технологии в следующем: над проезжей частью устанавливают мощные светодиодные прожекторы, которые проецируют дорожную разметку. Таким образом создаётся световой коридор, который полностью дублирует «зебру». Когда человек начинает движение, подсветка делает его более заметным. Водители видят пешехода и разметку примерно за 150 метров.«Сначала рассмотрим базовые варианты разметок, чтобы максимально покрыть территорию региона. Потом можно подходить к более интеллектуальным системам с дополнительными табло и видеокамерами», – отметил Александр Авдеев.Фото администрации Владимирской области