С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177934 владимирцев.

Во Владимирской области 11 декабря выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 6 человек. Ещё по 5 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском и Гусь-Хрустальном, по 2 - в Кольчугинском, Камешковском, Суздальском и Киржачском, по 1 - в Александровском, Селивановском и Муромском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177934 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49412 заболевших во Владимире, 21019 - в Ковровском районе и 19220 - в округе Муром.