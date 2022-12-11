Во Владимирской области с 1 января будет установлен новый МРОТ. Минимальный размер оплаты труда в...

Во Владимирской области с 1 января будет установлен новый МРОТ. Минимальный размер оплаты труда в России в 2023 году вырастет до 16 242 рублей. Соответствующий правительственный законопроект принят сегодня Госдумой в третьем, заключительном чтении.Новый МРОТ будет установлен с 1 января. Его рост составит 6,3 к уровню прошлого года. На сегодняшний день МРОТ для трудоспособного населения составляет 15 279 рублей.Согласно принятому закону, на 2023 и 2024 годы меняется порядок расчета МРОТ, теперь его будут повышать в ускоренном порядке, в зависимости от темпов роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Также при расчете МРОТ больше не будут учитывать величину медианной заработной платы.Фото pxfuel.com