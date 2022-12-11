Врачей Владимирской области ожидает надбавка к зарплате с 1 января 2023 года. В зависимости от...

Врачей Владимирской области ожидает надбавка к зарплате с 1 января 2023 года. В зависимости от категории специалиста выплата составит от 4 до 18,5 тысяч рублей.Ввести ежемесячные надбавки предложило правительство России, а президент Владимир Путин поддержал эту инициативу. Из бюджета выделят 152,4 миллиарда рублей.• Врачам центральных и районных больниц добавят 18,5 тысяч рублей;• врачам первичного звена — 14,5 тысяч рублей• врачам скорой медицинской помощи — 11,5 тысяч рублей• среднему медицинскому персоналу центральных и районных больниц — 8 тысяч рублей• среднему медперсоналу поликлиник, ФАПов и амбулаторий — 6,5 тысяч рублей• фельдшерам и медсестрам скорой помощи — 7 тысяч рублей• младшему медперсоналу центральных районных больниц первичного звена — 4 тысячи рублей• фельдшерам, принимающим вызовы скорой помощи — 4,5 тысяч рублей."Мы предполагаем, что этими выплатами будет охвачено порядка 379 тысяч врачей, 725 тысяч среднего медицинского персонала и более 65 тысяч младшего медицинского персонала", — сообщила Татьяна Голикова, заместитель председателя Правительства России.Фото www.pxfuel.com/