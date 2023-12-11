Мужчины с розами в зубах, женщины в шикарных вызывающих платьях… Страсть, эмоции, энергия…

Мужчины с розами в зубах, женщины в шикарных вызывающих платьях... Страсть, эмоции, энергия...У многих в голове возникают подобные ассоциации, когда говорят об этом танце. Так ли это на самом деле, «АиФ –Владимир» рассказали основатели первого во Владимире танго-клуба Елена Занозина и Сергей Артамонов.Как в жизниСергей, ты замглавврача в Областной клинической больнице, Лена – медсестра. По опыту скажу – я встречала не так много танцующих медиков. Как вы попали в танго?Елена Занозина: - Я с детства занималась танцами. Начала с народных, потом пробовала другие направления. Как-то ко мне подошёл Сережа – мы работаем вместе - и попросил позаниматься. Он очень хотел научиться танцевать аргентинское танго, но во Владимире тогда преподавали только бальное. И до него надо было ещё дорасти – сначала выучить медленный вальс. Тут начались наши мучения – до изнеможения отрабатывали шаги, связки... В итоге Сережа сказал, что тут дают не то, что он хочет...Сергей Артамонов: - Совпало, что мне подарили билет на фестиваль «Танго белых ночей» в Питере. Это было именно то танго, о котором я мечтал.- Вопрос Сергею Артамонову: как возникло желание попробовать себя именно в этом танце?С.А.: - Наверное, как у многих, – после фильма «Запах женщины». Сейчас понимаешь, что Аль Пачино – этот безумно талантливый актер - танцевал так, как должен двигаться слепой, не умеющий танцевать полковник. А тогда казалось, что он танцует великолепно. Я буквально влюбился в музыку.Вопрос Сергею Артамонову: а современные хиты тебе нравятся? Ты вообще ходишь в клубы?С. А.: - Под современную поп-музыку я не умею и не люблю двигаться. Просто тело не поёт. А танго – это совсем другое, это высокоинтеллектуальный танец. Не хочу бросить тень на другие направления, но там не нужно столько анализировать, нести ответственность и за себя, и за партнёршу.Вопрос Сергею Артамонову: поясни?- Танго – это гендерный танец. Он учит мужчину быть мужчиной, а не просто носителем штанов. Я стал больше отвечать за свои слова, чётче формулировать мысли, стал более уверенным и решительным в своих действиях, потому что, когда в танце ведёшь партнёршу, ты должен понимать, куда её ведешь и зачем. Это, как в жизни.Почему-то многие нашу сдержанность и умение вести себя принимают за слабость. И это в корне неверно – танго отсеивает слабых мужчин: как физически, так и морально. На занятиях нужно, извините за слово, пахать, выкладываться на все 100%. И многие партнёры у нас спортсмены – боксёры, бодибилдеры: за Димой, которому за 60, я в горах не могу угнаться!И если в ночных клубах можно легко нарваться на нечистоплотного мужчину иди даму лёгкого поведения, то в танго-сообществе этого почти не бывает. Здесь всего 3-3,5 тыс. человек, и все друг друга знают. Те, кто ездит на марафоны ещё меньше – процентов 90 я лично знаю в лицо. Поведи себя неподобающим образом, с тобой просто перестанут общаться, и путь в танго будет закрыт.Вопрос: что для вас было самым сложным в танго?С.А.: - Встать на место партнёрши (улыбается). Если на занятиях я что-то делал не так, и Лена, к примеру, не могла объяснить что именно, я вставал на её место и пытался понять, что чувствует женщина во время этого движения. И как я должен её вести. Это, во-первых. Второй серьёзный барьер – ощущение того, что я танцую неинтересно. Самое трудное уйти от механических движений и наполнить танец содержанием – любовью, страстью, музыкой... В зависимости от мелодии, обстановки, партнёрши, в конце концов, настроения.Переломный моментЕ.З.: - Сначала было сложно переломить себя в некоторых моментах. Например, встать в объятия с совершенно незнакомым мужчиной. Причём не только встать, но и довериться ему. Как и в жизни.Ещё было очень тяжело вестись. Ведь танго – это не выученный набор движений, которые идут друг за другом, а импровизация. И ты не знаешь, куда поведёт тебя партнёр: он в любой момент может остановиться, может вывести тебя на «хиро» или в «крест»... И ты не знаешь, что будет дальше. А когда я научилась следовать, преподаватель сказал – этого мало, теперь надо идти в музыку и отвечать партнёру.Мне пришлось буквально себя ломать, потому что нельзя быть на занятиях одной, а в жизни – другой.Вопрос Е.З.: Тебе нравится новая версия себя?- Да, я научилась быть более женственной, открытой к общению, иначе смотреть на своё окружение.Клуб единомышленниковВопрос: как пришла идея открыть танго-клуб?С.А.: - У нас, можно сказать, клуб по интересам. Это некоммерческий проект, на нём мы ничего не зарабатываем, иногда даже свои деньги вкладываем, чтобы провести какое-то мероприятие. Почему его открыли? Очень хотели танцевать, а танцевать было не с кем.Е.З: - Вернусь немного назад: после фестиваля в Питере, мы поехали в Москву на день открытых дверей в «Планетанго». Преподаватель Александр взял нас под своё крыло. Мы год ездили к нему – по несколько раз в месяц. Приезжали, занимались индивидуально, вечером садились в поезд и уезжали домой. Дома всё отрабатывали. Было и так, что отработал какие-то движения, приезжаешь в Москву, а Саша говорит – не так! И всё с начала...Потом мы познакомились с тангерами из Питера. Они сразу сказали: без практики вы танцевать не научитесь. А во Владимире танцевать не с кем, поэтому должны сами учить людей. А мы страшно хотели поделиться тем, что умели сами. Это как у рок-музыкантов, они пишут песни не чтобы заработать, а потому что не писать не могут.Через группу в соцсетях начали собирать народ. Сначала некоторые чуть ли не у виска крутили – почему вы бесплатно обучаете... Но со временем появились единомышленники. Так во Владимире появилось аргентинское танго.Вопрос: раздражают ли непонятливые ученики, которые «схватывают» не с первого раза?Е.З.: - Наоборот! С такими интересно заниматься. Пробовать объяснить движение с разных сторон. Наши ученики - взрослые люди, которые ходят на занятия по своей воле. Но у каждого своё воспитание, какие-то запреты, комплексы. И очень интересно - искать подход к человеку. И когда ученик понимает, что ты хотела сказать и у него получается, это восторг! Ради таких моментов стоит жить и обучать!Вопрос: помните свою первую милонгу (вечеринка, на которой танцуют танго. – Прим. авт.)?С.А.: - Такое забыть невозможно (смеётся). Мы пошли на милонгу сразу! Утром взяли несколько часов занятий с аргентинцем, а уже вечером я втолкнул Лену в толпу танцующих. Нас аккуратно переместили в самый центр, к «начинашкам», и мы поняли, что это страшно. После этого, наверное, год на милонгах просто сидели и смотрели! Пока не решили съездить в Нижний Новгород, где всё как-то по-домашнему, более уютно. Если вы только начинаете танцевать, начинайте с маленьких городов.Вопрос С.А.: Серёжа, что для тебя танго?- Это потайная дверца, за которой можно скрыться, чтобы ненадолго уйти от сложной бытовой реальности. И это очень помогает не выгореть на основной работе.Вопрос Е.З.: Лена, что нужно для того, чтоб начать танцевать танго?- Желание! Не бойтесь прийти и попробовать. Если получится – хорошо, не получится – не расстраивайтесь, может, это просто не ваши преподаватели. Главное помнить – никто кроме тебя не сделает шаг к твоей мечте.