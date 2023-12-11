11.12.2023

2023-12-11 14:55:23

Аналитики прогнозируют замедление роста рынка автострахования

Банки.ру прогнозируют, что несмотря на восстановление продаж автомобилей до уровня двухлетней давности, рост рынка автострахования в следующем году, скорее всего, замедлится из-за сохранения высокой ключевой ставки – до 12-15%.



По данным Банка России, объем рынка ОСАГО в третьем квартале 2023 года вырос до 86 миллиардов рублей, или на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На увеличение объема сборов по обязательному автострахованию повлияло подорожание запчастей, которое привело к увеличению стоимости страховой защиты.



При этом повышение стоимости полисов началось на фоне резкого подорожания запчастей в 2022 году: компании хотели покрыть риски возросшей убыточности автострахования. Как отмечают аналитики финансового маркетплейса, в дальнейшем рост сборов премии по ОСАГО будет носить устойчивый характер. Продажи автомобилей в сентябре-октябре 2023 года восстановились до уровней двухлетней давности, однако дальнейший рост замедлится из-за подорожания кредитов, – отмечает Банки.ру.



Аналитики также считают, что рынок ОСАГО движется к некоторой либерализации: страховщикам могут позволить в будущем самостоятельно определять стоимость полисов и использовать свободные тарифы.



Однако, параллельно с ростом сборов увеличиваются и выплаты по ОСАГО. В октябре 2023 года средняя выплата пробила отметку в 100 тысяч, что стало новым рекордом! Это на 22,4% больше, чем средняя выплата по ОСАГО в январе этого года, следует из данных РСА. Всплеск в сентябре-октябре текущего года, по мнению аналитиков Банки.ру, был обусловлен ростом цен на автозапчасти и компоненты, которые используются для ремонта.



Несмотря на то, что цены в справочниках запчастей в последней редакции в среднем выросли всего на 1,4% согласно данным РСА, изменение средних цен автокомпонентов по отдельным маркам и моделям носило разный масштаб, временами отличаясь в несколько раз, - делают вывод специалисты. Для некоторых марок средняя цена корзины даже уменьшилась из-за большого количества неоригинальных запчастей.



В дальнейшем тенденция роста выплат, скорее всего, сохранится. Определяющим фактором останется изменение курса валют, а также инфляционный фон.



Партии запчастей, купленных по высокому курсу до увеличения ключевой ставки ЦБ, скорее всего, будут распроданы еще до конца года – это подтолкнет стоимость ремонта и выплаты по ОСАГО вверх. Но в первом квартале следующего года цены на автокомпоненты могут снизиться. Начнут поступать партии, купленные в конце 2023 года, в период относительно низкого курса валют. И пока действует жесткая денежно-кредитная политика регулятора, такая ситуация сохранится до конца второго квартала.