Аристократичная Лилли из владимирского приюта Валента ждёт новогоднего чуда Сейчас - наша...

Аристократичная Лилли из владимирского приюта "Валента" ждёт новогоднего чудаСейчас - наша традиционная рубрика "Хочу домой". Новогоднего чуда ждут подопечные приюта "Валента".Телефон ответственного волонтёра: 8-904-596-82-77Представляем вашему вниманию аристократичную Лилли. Окрас - изысканно чёрный. Обожает печенье для собак. Воспитанная, ничего не погрызёт и не утащит, уверяют волонтёры. Ей четыре года. Привита и стерилизована. Обучена выгулу - и переехать к любящей семье готова хоть сейчас.Подробнее о красотке Лилли расскажет ответственный волонтёр по телефону.И приют просит помощи в переезде - сейчас он, после хороших новостей, опять под угрозой. Волонтёрам не хватило собранных средств на сварку вольеров на новом месте. Времени остаётся всё меньше, а на улице стоят двадцатиградусные морозы.Вся информация есть в группе Волонтеров "Валенты" Вконтакте.