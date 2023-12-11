На Горьковской магистрали уделяется особое внимание проблемам несанкционированных свалок мусора, раздельному сбору отходов и передаче отходов для вторичного использования.

На Горьковской магистрали уделяется особое внимание проблемам несанкционированных свалок мусора, раздельному сбору отходов и передаче отходов для вторичного использования. За 2023 год в границах ГЖД собрано для переработки более 53 тонн бумаги и пластика, что на 6% больше показателя прошлого года. Доля вовлечения производственных отходов в хозяйственный оборот в этом году увеличена на 2,2% к 2022 году.Работники ежегодно принимают участие в высадке деревьев и кустарников. Так, в 2023 году было высажено более 31 тыс. растений. Посадки осуществлялись на территориях лесничеств совместно с природоохранными органами субъектов РФ, в честь празднования 20-летия ОАО «РЖД», а также в рамках акций «Сад Памяти» и «Дочери отчизны».Горьковская железная дорога принимает активное участие в экологических акциях. В 2023 году железнодорожники стали участниками и партнерами крупных всероссийских экологических акциях «Зеленая Весна – 2023», «Зеленый марафон – Вода России» и «Марафон рек». Благодаря неравнодушному отношению к экологической обстановке работники Горьковской железной дороги смогли очистить и привести в порядок: Муромский пруд; территории озер Сормовского района Нижнего Новгорода; берег реки Мостовица, которая протекает в районе локомотивного депо Киров и берег реки Агрызка, расположенной на территориях республик Татарстан и Удмуртия.Отдельное внимание уделяется производственному экологическому контролю. За 2023 год силами экологических лабораторий Центра охраны окружающей среды ГЖД выполнено более 26,5 тыс. анализов параметров окружающей среды. Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на Горьковской магистрали снизилось на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Внедряя экологически безопасные технологии и реализуя природоохранные мероприятия, компания вносит свой вклад в сохранение окружающей среды.