Чудесное спасение: в поселке Боголюбово освободили застрявшую в заборе косулю.
8 декабря в...
Чудесное спасение: в поселке Боголюбово освободили застрявшую в заборе косулю.
8 декабря в аварийно-спасательное формирование владимирского РОСССОЮЗСПАСА поступило сообщение о застрявшей в заборе частного дома - косуле.
Об этом информируют специалисты в своём официальном сообществе Вконтакте.
Дежурная смена спасателей тут же выехала на место.
Уточняется, что животное застряло в частном доме - в поселке Боголюбово.
«По прибытию выяснилось, что животное не смогло пролезть через ограждение и крепко застряло в прутьях забора, - рассказывают спасатели. - При этом косуля громко скулила».
Спасателям с помощью инструментов пришлось разжимать прутья, чтобы выпустить несчастное животное.
«Пленница вырвалась на свободу и предпочла «отказаться» от обработки небольшой ссадины...» - пояснили спасатели.
Фото: https://vk.com/rssmonitoring33