Чудесное спасение: в поселке Боголюбово освободили застрявшую в заборе косулю. 8 декабря в...

Чудесное спасение: в поселке Боголюбово освободили застрявшую в заборе косулю.8 декабря в аварийно-спасательное формирование владимирского РОСССОЮЗСПАСА поступило сообщение о застрявшей в заборе частного дома - косуле.Об этом информируют специалисты в своём официальном сообществе Вконтакте.Дежурная смена спасателей тут же выехала на место.Уточняется, что животное застряло в частном доме - в поселке Боголюбово.«По прибытию выяснилось, что животное не смогло пролезть через ограждение и крепко застряло в прутьях забора, - рассказывают спасатели. - При этом косуля громко скулила».Спасателям с помощью инструментов пришлось разжимать прутья, чтобы выпустить несчастное животное.«Пленница вырвалась на свободу и предпочла «отказаться» от обработки небольшой ссадины...» - пояснили спасатели.Фото: https://vk.com/rssmonitoring33