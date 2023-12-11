Об этом рассказал глава администрации Суздальского района.

До конца года откроется четырёхполосное движение до Суздаля. Об этом рассказал глава администрации Суздальского района Алексей Сараев.Участок от развязки города до автосервиса «Станция 33» будет потихоньку доделываться – надо привести в порядок обочины, но автотранспорт сможет колесить по новой дороге уже по четырём полосам, а не по двум. Потом подрядчик сделает участок до Владимира, а до июля следующего года дорожники займутся обходом Суздаля.Кроме этого, на переходах около Суходола, Борисовского, в Павловском и на повороте на МЮД появится новое освещение и дорожные знаки.