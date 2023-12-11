Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

До конца недели на трассах Владимирской области появится ещё 27 фотовидеофиксаторов. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства.Так, 12 передвижных комплексов появятся на Р-132 «Золотое кольцо», семь – на трассе М-7 «Волга». Кроме этого, передвижные камеры будут установлены на дорогах Владимир-Улыбышево-Коняево, Колокша-Кольчугино-Александров-В. Дворики, Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма, Владимир-Муром-Арзамас, Муром-М-7 «Волга», Бетонка-Черново.