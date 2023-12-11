Евгений Федоров, меценат из Киржача рассказал, какие партнерские связи он устанавливал в ходе...
Евгений Федоров, меценат из Киржача рассказал, какие партнерские связи он устанавливал в ходе делового путешествия по далекому Лаосу
Лаосско-Киржачская дружба. Евгений Федоров, меценат из Киржача и депутат Законодательного Собрания Владимирской области вернулся из делового путешествия по далекому Лаосу.
Какие партнерские связи он устанавливал? И в какой город Юго-Восточной Азии вскоре смогут отправиться жители Владимира?
Евгений Фёдоров поделился с Анастасией Сахаровой.