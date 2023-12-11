От Владимира до Красной Горбатки. Фильмы о городах и районах 33 региона за несколько месяцев набрали тысячи просмотров в интернете. Каждое видеопутешествие – небольшой рассказ от имени

От Владимира до Красной Горбатки. Фильмы о городах и районах 33 региона за несколько месяцев набрали тысячи просмотров в интернете. Каждое видеопутешествие – небольшой рассказ от имени молодых людей. Вместе с ними зрители знакомятся с местной историей, культурой, традициями. Видео авторы выкладывают в открытом доступе в интернете. Посмотреть фильмы можно и в эфире «Шестого канала».