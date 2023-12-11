Глава администрации Киржача Надежда Скороспелова подала в отставку Как стало известно, глава...

Глава администрации Киржача Надежда Скороспелова подала в отставкуКак стало известно, глава администрации Киржача - Надежда Скороспелова подала заявление о досрочном сложении полномочий по соглашению сторон с 29 декабря.Сегодня - 11 декабря его рассматривали на заседании Совета народных депутатов города.Исполнять полномочия руководителя администрации Киржача будет заместитель главы по вопросам жизнеобеспечения - Марина Мошкова.Напомним, Надежда Скороспелова проходила подозреваемой по уголовному делу о превышении должностных полномочий при распоряжении земельными участками.По версии следствия, с августа 2018-го по январь 2019-го Надежда Скороспелова заключила 4 незаконных соглашения о перераспределении земельного участка в интересах посторонних лиц. Ущерб тогда оценили в 8,5 млн рублей.В мае 2023 года чиновницу отстранили от должности мэра, но суд отменил это решение, и женщину не уволили из администрации.Надежда Скороспелова возглавляла Киржач с марта 2014 года.Фото: gorodkirzhach.ru