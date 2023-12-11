Готовят, сочиняют песни и поют: участники всероссийского конкурса Это у нас семейное продолжают...

Готовят, сочиняют песни и поют: участники всероссийского конкурса "Это у нас семейное" продолжают выполнять заданияНеделя остается до окончания заявочной кампании всероссийского конкурса "Это у нас семейное".Зарегистрировать свою семейную команду на сайте можно до 18 декабря.Участники, которые уже завели аккаунты, вовсю выполняют задания дистанционного этапа. Например, нужно приготовить блюдо по фирменному семейному рецепту, сочинить песню, сделать зарядку, украсить квартиру.Важное условие - задания нужно выполнять всей семьей. И в качестве подтверждения загрузить на сайт фото или видеоролик со всеми участниками в кадре. За каждое выполненное задание начисляются баллы. Чем их больше, тем выше шансы на победу.Призы конкурса это жилищные сертификаты, семейные путешествия и подарки. Полуфиналы пройдут в восьми городах страны. Финал - в следующем году в Москве.За главные призы поборются 300 семей.