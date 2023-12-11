Игроки владимирского Торпедо исполнили мечту юного футболиста из подшефного Владимиру...

Игроки владимирского "Торпедо" исполнили мечту юного футболиста из подшефного Владимиру ДокучаевскаИгроки владимирского "Торпедо" сыграли в Дедов Морозов и исполнили мечту юного футболиста из подшефного Владимиру Докучаевска. Что загадал спортсмен? - знает Вера Куликова.Артему Дударко пятнадцать! Живет в подшефном Владимирской области городе Докучаевске. Учится на первом курсе политехнического техникума. Мяч гоняет с 5-ти лет.Артем Дударко, студент 1 курса Политехнического техникума г. Докучаевска- Моя стихия - футбол. Очень это люблю! Другого хобби у меня нет. Я все время провожу на улице. Хочу к весне быть в хорошей форме.Парень взрослый, но, как все дети, верит в чудо и ждет новогодние подарки.Артем Дударко, студент Политехнического техникума г. Докучаевска:- Попрошу у него, наверное, спортивную обувь, потому что мои кроссовки, в которых я бегаю на футболе уже разлезлись, подошва отпала. Тем более сезон закончился. Я хочу быть подготовлен к следующему футбольному сезону. Если это возможно. А тебе Дед Мороз, благодарочка!Фонд "Близкие люди", который оказывает помощь Докучаевску, обратился к футбольному клубу " Торпедо" с просьбой исполнить желание Артёма. Владимирские футболисты решили поддержать юного спортсмена.Александр Акимов, директор футбольного клуба "Торпедо":- Мы приготовили ему такой небольшой, но профессиональный подарок от нашего клуба- профессиональная футбольная форма. Майка, шорты, гетры , кроссовки тоже профессиональные. Кроссовки, в которых ходят наши футболисты и профессиональный мяч, которым мы играем в официальных соревнованиях.А еще торпедовцы приглашают Артема к себе в гости. Ждут его на игры нового сезона. Он начнется совсем скоро.Александр Акимов, директор футбольного клуба "Торпедо":- Желаем ему всего хорошего, особенно на поприще футбола. Мы понимаем какая у него ситуация в городе. Надеемся, что он будет сильнее всех обстоятельств. Тем более, что футбол-игра №1 в мире, поэтому не надо ее бросать и у него все впереди!Новенькая форма и футбольный мяч ждут адресата. Фонд "Близкие люди" обещал доставить подарок Артему в Докучаевск к Новому году.- Артём, С Новым годом!Вера Куликова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".