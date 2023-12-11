Как жителям Владимирской области получить налоговый вычет на спорт? Получить налоговый вычет...

Как жителям Владимирской области получить налоговый вычет "на спорт"?Получить налоговый вычет можно за походы в тренажерный зал, занятия фитнесом или за оплату других физкультурно-оздоровительных мероприятий.Согласно пп. 7 п. 1 ст. 219 НК РФвычет предоставляется в сумме расходов, уплаченных налогоплательщиком за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями:ему самому;его детям (в том числе усыновленным) или подопечным в возрасте до 18 лет.При этом и физкультурно-оздоровительные услуги, и организации (ИП), оказывающие их, должны отвечать определенным требованиям.Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет, 120 000 рублей в год .Возврату подлежат 13% от потраченной суммы.Причем этот вычет предоставляется не отдельно, а в совокупности с другими социальными вычетами (на лечение, обучение налогоплательщика и пр.)Для получения вычета на фитнес необходимо, чтобы физкультурно-спортивная организация или индивидуальный предприниматель были включены в утверждаемый ежегодно Правительством РФ соответствующий перечень, который обновляется.В случае отсутствия организации (ИП) в этом списке - налогоплательщик не вправе претендовать на получение социального вычета по НДФЛ.Фото: pxfuel.com