Водителя «ГАЗели», насмерть сбившего 81-летнюю бабушку, признали виновным в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения. Об этом

Водителя «ГАЗели», насмерть сбившего 81-летнюю бабушку, признали виновным в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда. ДТП произошло в начале мая этого года. Бабушка проходила около дома №62 на проспекте Ленина, где находится продуктовый и разгрузочная зона. Очевидцы рассказали, что она шла в