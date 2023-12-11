Министр сельского хозяйства Олег Пугаев оценил сельхозпотенциал Владимирской области Во...

Министр сельского хозяйства Олег Пугаев оценил сельхозпотенциал Владимирской областиВо Владимирской области новый министр сельского хозяйства Олег Пугаев. Он закончил Московскую сельскохозяйственную академию по специальности "аграрная экономика". Работал представителем Минсельхоза в Нидерландах и Израиле.Как он оценивает сельхозпотенциал Владимирской области? И какие задачи ставит перед собой?Об этом Олег Пугаев рассказал в интервью нашему телеканалу.