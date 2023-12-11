Мобилизованным из Владимирской области единовременно выплатят по 100 тысяч рублей Это коснется...

Мобилизованным из Владимирской области единовременно выплатят по 100 тысяч рублейЭто коснется только тех, кто за время несения службы решился на заключение контракта с 1 января 2023 года (и позднее).Данный нюанс уточнила Любовь Кукушкина, министр социальной защиты Владимирской области.Соответствующий указ 8 декабря подписал губернатор региона - Александр Авдеев.Официально сообщается, что для получения денежных средств не нужно дополнительно подавать какие-либо документы.Выплата предоставляется на основании списков военкомата «автоматически».Фото: pxfuel.com