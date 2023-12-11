В столице работает оперативная группа по проблеме долгостроев.

В столице работает оперативная группа по проблеме долгостроев.Замороженные стройки являются проблемой для любого развивающегося города. Участки с долгостроями фактически выключаются из жизни населенного пункта. Перед властями встает задачи либо возобновить работы на объекте, либо демонтировать его и благоустроить территорию.С каждым годом замороженных строет в Москве становится меньше. В 2011 году в Стройкомплексе столицы создана оперативная группа для решения проблемы таких объектов.С начала 2023 года из перечня объектов незавершенного строительства исключили 30 площадок. Об этом сообщил глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.По его словам, из 30 объектов шесть ввели в эксплуатацию, строительство 13 возобновили. 11 площадок освободили от недостроенных зданий, а территории благоустроили, отметил руководитель ведомства.Москва досрочно выполнила план по сокращению количества таких объектов, подчеркнул Левкин. При этом ежегодно перечень долгостроев обновляют. Площадку включают в список, если работы не ведутся более двух лет.В прошлом году в Москве достроили 21 заброшенный объект. В 17 случаях стройки завершили собственники, работы по четырем сооружениям завершили силами города.Один из примеров – окончание строительства и ввод в эксплуатацию центра социальной защиты населения и отдела ЗАГС на улице Брусилова в Южном Бутове. Социальная инфраструктура района пополнилась еще одним учреждением.С 2011 года список долгостроев в Москве сократился более чем на 650 сооружений. Из них 189 ввели в эксплуатацию, 202 демонтировали, а на 264 площадках возобновились работы.Также Москва борется с нелегальным строительством. В начале ноября территорию у станции метро "Марьино" на юго-востоке города от незаконных сооружений. Инспекторы выявили объекты на Люблинской улице.Всего было демонтировано 20 строений общей площадью 400 квадратных метров. Самострои располагались на территории, отданной в аренду для использования существующих объектов недвижимости. Нелегальные постройки эксплуатировались как склады и торговые помещения.