Занятия проводит Анна Измаилова, главный внештатный детский эндокринолог.

На базе владимирской детской клинической больницы работает школа для детей с диабетом. Занятия проводит Анна Измаилова, главный внештатный детский эндокринолог. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения.Доктор рассказывает маленьким пациентам о том, что это за заболевание, о правильном питании для диабетиков, самоконтроле, а также о таких вещах, как инсулинотерапия и гипогликемия. Анна Измаилова проводит занятия в стационарных условиях.