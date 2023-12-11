Образовательное учреждение в районе Чертаново Южное рассчитано на 150 детей.

Образовательное учреждение в районе Чертаново Южное рассчитано на 150 детей.Развитее образовательное сферы является одной из приоритетных задач в деятельности столичных властей. В городе на регулярной основе модернизируются действующие, а также строятся новые учебные комплексы, школы и детские сады.Очередное дошкольное учреждения появится на юге столицы. Детский сад на 150 мест построят в районе Чертаново Южное адресу: улица Газопровод, земельный участок 6Г/24. Общая площадь трехэтажного здания составит 3,9 тысячи квадратных метров.Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин подчеркнул, что строительные работы уже стартовали. По его словам, детский сад планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.Глава ведомства добавил, что в холе дошкольного учреждения специалисты организуют атриум с двумя рядами окон. Также в здании оборудуют пищеблок, медицинский блок, многофункциональные физкультурный и музыкальные залы, а также кабинет для коррекционно-развивающих занятий.Кроме того, в дошкольном учреждении появятся групповые ячейки. Помещения для самых маленьких воспитанников разместят на первом этаже, чтобы дети имели доступ к игровым площадкам с навесами, качелями, а также элементами для развития, экспериментов и игр.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге, что на юге столицы появится несколько социальных объектов. В частности, по словам политика, в районе Чертаново Южное появится еще один детский сад, а также образовательный комплекс."В Южном Чертанове получено разрешение на ввод в эксплуатацию образовательного комплекса. В нём будут школа для 550 учеников и детский сад для 70 малышей", – подчеркнул Сергей Собянин.Еще один образовательный комплекс появится в Бутырском районе Москвы. Учреждение площадью более 24 тысячи квадратных метров возведут по программе комплексного развития территорий.Заместитель главы города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов , что инвестиции в редевелопмент площадки превысят 3,7 миллиарда рублей. В здании планируется разместить детский сад на 125 воспитанников, а также школу на 975 учащихся.