Вязовская амбулатория открылась на территории поселка при станции Мстера в Вязниковском районе. Более тысячи местных жителей смогут получать там медпомощь. Раньше им бы пришлось ехать чуть

Вязовская амбулатория открылась на территории поселка при станции Мстера в Вязниковском районе. Более тысячи местных жителей смогут получать там медпомощь. Раньше им бы пришлось ехать чуть более 20 км до районного центра. Новостью поделился депутат Алексей Говырин в своем телеграм-канале. В амбулатории постоянно работают врач общей практики и медсестра. Они принимают пациентов, выезжают на дом