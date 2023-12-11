Новый атлантический циклон «Ваня» ворвется на территорию Владимирской области. Как сегодня (11...

Новый атлантический циклон «Ваня» ворвется на территорию Владимирской области.Как сегодня (11 декабря) рассказал специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, погоду в ближайшие дни сформирует атлантический циклон, который принесет снегопады, а к середине недели повысит температуру. Немецкие метеорологи назвали этот «циклонический вихрь» - Ваней (Vanja).“Атлантический циклон, перемещающийся через север Европы, вызовет сложные погодные условия в центральном регионе России. По-настоящему зимняя, снежная погода с температурой близкой к норме ожидает жителей. По мере приближением циклона морозы начнут постепенно ослабевать...” - рассказали специалисты Гидрометцентра России.С 12 декабря интенсивность снега заметно возрастет. Юго-восточный ветер усилится в порывах, местами ожидается метель.«Прирост снежного покрова ежедневно будет увеличиваться на 2-3 см. На дорогах сохранится гололедица и снежный накат...» - предупреждают синоптики Гидрометцентра России.Во Владимире и Владимирской области 12 декабря ожидается -8...10°C мороза днём.Специалисты отмечают, что такая температура при усилении ветра (до 5-6 метров в секунду) будет ощущаться как -16°C.Вероятность осадков — 85%. Снегопады неизбежны.Атмосферное давление - 755-756 мм ртутного столба.Ночью температура упадет до -9… 11°C.Народный прогноз погоды, приметы на 12 декабря:«Если с раннего утра идёт снег, то метели продержатся до 19 декабря»;«Если падают крупные хлопья снега, то скоро потеплеет»;«Если в этот день наблюдается сильный снегопад, то в следующем году, по приметам, ожидается богатый урожай хлеба!»Фото: pxfuel.com