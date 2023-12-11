Пес Шарик, спасенный из полыньи во Владимирской области, обрел хозяина История со счастливым...

Пес Шарик, спасенный из полыньи во Владимирской области, обрел хозяинаИстория со счастливым концом. Пес Шарик, спасенный из полыньи Судогодскими спасателями, обрел хозяина. Об этом сообщают в региональном МЧС. Напомню, необычный вызов поступил в конце ноября от местной жительницы.- Тихо, миленькая, потерпи, потерпи. Сейчас, сейчас, давай, миленькая.Собака сильно замерзла и громко скулила. Начальник местной пожарно-спасательной части Сергей Евграфов и пожарный Анатолий Ефимов провели целую операцию по спасению несчастного животного - положили на лед лестницу, привязали страховочную веревку. И вытащили Шарика.