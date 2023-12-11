Найден, жив! Два слова, которых так ждали родители пропавшего мальчика. Напомним, по данным ЛизыАлерт, ребенок пропал сегодня утром. Его портфель нашли прохожие недалеко от гипермаркета

Найден, жив! Два слова, которых так ждали родители пропавшего мальчика. Напомним, по данным ЛизыАлерт, ребенок пропал сегодня утром. Его портфель нашли прохожие недалеко от гипермаркета “Лента”. Пропажей ребенка, особенно при таких обстоятельствах, обеспокоились все. В соцсетях мэрии тоже разместили ориентировку “ЛизыАлерт”. Поисковики назначили время сбора в 16:30 возле гипермаркета. Уже после шести часов вечера в