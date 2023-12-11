«Ростелеком» принял участие в IV ежегодном Владимирском инвестиционном конгрессе, который прошел 7-8 декабря в Суздале. Несмотря на заявленную тему форума «Владимирская область – регион со

«Ростелеком» принял участие в IV ежегодном Владимирском инвестиционном конгрессе, который прошел 7-8 декабря в Суздале. Несмотря на заявленную тему форума «Владимирская область – регион со смыслом», в его работе наряду с представителями областной власти и бизнес-сообщества приняли участие и гости из других субъектов страны. Участники обсудили механизмы и перспективы экономического развития территорий Центрального федерального округа.