В рамках деловой части программы состоялась стратегическая сессия «Новые сервисы центров занятости населения 2.0 по кадровому обеспечению экономики».

В рамках деловой части программы состоялась стратегическая сессия «Новые сервисы центров занятости населения 2.0 по кадровому обеспечению экономики». Её цель – познакомить работодателей с возможностями современной службы занятости и определить новые сервисы, которые помогут работодателям решить различные бизнес-ситуации в сфере содействия занятости.Участники - представители промышленных предприятий, бизнеса, образовательные организации разбились на группы, генерировали идеи по направлениям: подбор работников, продвижение вакансий, профессиональная ориентация граждан, выбор профессии, обучение и дополнительное профессиональное образование и обсуждали как сделать Центры занятости удобнее для клиентов. Лучшие предложения будут учтены и использованы при разработке новых сервисов.«Вышел новый закон о занятости. В нем появилась новая статья о взаимодействии службы занятости с работодателями. Мы хотим с нашими коллегами, с бизнесом обсудить, а какие же новые сервисы в рамках изменения закона о занятости мы могли бы внедрить в следующем году», - сообщила заместитель министра труда и занятости населения Владимирской области Мария Мальцева.Наряду с генерацией идей посетители конгресса могли познакомиться с возможностями современной службы занятости - узнать о вакансиях, составить резюме, освоить личный кабинет на портале Работа России. Всего с начала года в региональную службу занятости обратилось 15,5 тыс. человек, уровень трудоустройства обратившихся составляет 84 процента.