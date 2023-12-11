Смотрите Вести в 14.30: какие подарки торпедовцы отправят юному футболисту из...
Смотрите "Вести" в 14.30: какие подарки торпедовцы отправят юному футболисту из Докучаевска
Неклассная работа
К новому учебному году открыться не успела. Когда в Гусь-Хрустальном достроят корпус школы? Прокуратура рекомендует строителям ускориться.
Тысячелетний сокол
- Финист, синий сокол. Какой он - новый бренд древнего Суздаля? О чём ещё говорили на прошедшем инвестиционном конгрессе?
Мечты сбываются
- Он верил в чудо, и оно случилось. Какие подарки торпедовцы отправят юному футболисту из Докучаевска?