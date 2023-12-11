Смотрите Вести в 9.00: когда откроет свои двери новый корпус 15-ой школы в...
Смотрите "Вести" в 9.00: когда откроет свои двери новый корпус 15-ой школы в Гусь-Хрустальном
Снова в школу
- Когда откроет свои двери новый корпус 15-ой школы в Гусь-Хрустальном?
Фактическая готовность процентов около 60-65
Сотрудники прокуратуры требуют от подрядчика ускориться.
Айдентика Суздаля
- Задача - передать культурный код города. Чем вдохновлялся Артемий Лебедев, создавая логотип к тысячелетию Суздаля?
Мягкий контроль
- Активисты Народного фронта взялИсь за игрушки из автомата. Или, точнее, попробовали взяться. Есть ли документы у Хагги Вагги,осьминога и утки?