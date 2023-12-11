Смотрите Вести в 9.00: когда откроет свои двери новый корпус 15-ой школы в...

Смотрите "Вести" в 9.00: когда откроет свои двери новый корпус 15-ой школы в Гусь-ХрустальномСнова в школу- Когда откроет свои двери новый корпус 15-ой школы в Гусь-Хрустальном?Фактическая готовность процентов около 60-65Сотрудники прокуратуры требуют от подрядчика ускориться.Айдентика Суздаля- Задача - передать культурный код города. Чем вдохновлялся Артемий Лебедев, создавая логотип к тысячелетию Суздаля?Мягкий контроль- Активисты Народного фронта взялИсь за игрушки из автомата. Или, точнее, попробовали взяться. Есть ли документы у Хагги Вагги,осьминога и утки?