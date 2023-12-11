Синоптики прогнозируют в областной столице снегопады, которые будут идти каждый день. Однако, по сравнению с предыдущей морозной неделей, эта обещает быть более теплой, следует из сводок

Синоптики прогнозируют в областной столице снегопады, которые будут идти каждый день. Однако, по сравнению с предыдущей морозной неделей, эта обещает быть более теплой, следует из сводок Яндекс Погода. Снег будет идти всю неделю. Менее стабильной будет температура за окном. В понедельник и вторник – -8 градусов. Самым холодным днем будет среда – температура опустится до