Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.

Спасённому в Судогде псу Шарику нашли хозяина. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Оказалось, хозяин собаки работает вахтовым методом и на время работы выпустил животину на вольные хлеба. Сейчас начальник Судогодской пожарно-спасательной части приезжает к пёсику в гости, а сами спасатели подкармливают Шарика.Напомним, Шарика спасли в конце ноября, вытащив его из полыньи. Тогда спасатели провели целую операцию по спасению пса – положили лестницу на лёд, привязали страховочную верёвку. Тогда его высушили, отогрели и снова отпустили на свободу.