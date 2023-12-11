Это необходимо сделать перед уборкой снега, которая начнется сегодня, 11 декабря, в 20:00 и продлится до 07:00 утра 12 декабря. Авто будут мешать работе спецтехнике, сообщили в мэрии Владимира.

Это необходимо сделать перед уборкой снега, которая начнется сегодня, 11 декабря, в 20:00 и продлится до 07:00 утра 12 декабря. Авто будут мешать работе спецтехнике, сообщили в мэрии Владимира. Список улиц, на которых не должно быть сегодня машин, следующий: – ул. Балакирева (от разворотного кольца троллейбуса 10 маршрута до ул. Ново- Ямская и обратно); –