Строительство глэмпингов и модульных гостиниц: во Владимирской области с рабочим визитом побывал...

Строительство глэмпингов и модульных гостиниц: во Владимирской области с рабочим визитом побывал министр экономического развития России Максим РешетниковА накануне во Владимирской области с рабочим визитом побывал министр экономического развития России Максим Решетников. Вместе с губернатором Александром Авдеевым они посетили Суздаль, и в частности - площадку строящегося аквапарка. С коллегами и представителями турбизнеса обсудили инвестиционный потенциал региона.По прогнозам, в декабре и в январские каникулы Суздаль готовится принять не меньше трехсот тысяч гостей. На этом фоне снова идут разговоры о введении туристического сбора. Федеральная поддержка уже идет. На обновление туркодов Суздаля и Мурома наша область получила около полумиллиарда рублей. А со следующего года для регионов появится единая субсидия на развитие туризма.Максим Решетников, министр экономического развития РФ:- Со следующего года регион нам будет приносить просто свою общую программу развития, определять свое софинансирование, определять ключевые задачи по росту турпотока , определять, ключевые проекты, мы будем целиком отдавать региону деньги, не определяя конкретно, что вот эта копеечка на этот проект, а эта на этот.Рост туристического потока требует и создания новых точек притяжения. Среди них - строительство глэмпингов и появление модульныхгостиниц.Максим Решетников, министр экономического развития РФ:- У нас в Доброграде большой проект запускается, запустился, вернее, на 150 мест гостиница. Много модульных гостиниц запускается.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы РФ:- С учетом тех санкций, ограничений, которые сегодня существуют, именно внутренний туризм имеет огромный потенциал в своем развитии. А наша задача сегодня конкурировать ,научиться конкурировать за туристов, которые выбирают между регионами нашей страны так, чтоб они все чаще делали выбор в пользу Владимирской области.Масштабное событие, которого ждут особенно - открытие аквапарка. Из-за санкций сроки ввода объекта в эксплуатацию сдвинулись. На лето 2024-ого. Комплекс построен, осталась - отделка. Объект - самый большой в регионе. Но власти уверены: в тесной связке с предпринимателями и инвесторами в области свои аквазоны могут появиться и в других городах региона.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Я думаю, что и во Владимире, и в Муроме есть место для реализации таких вот или спа-комплексов ,или аква-зон. Поэтому будем предлагать нашим предпринимателям, инвесторам реализовывать такие проекты в рамках либо самостоятельных проектов, либо в рамках гостиничных комплексов.Большие ставки во Владимирской области делают на развитие автотуризма (например, караванинга) и водных путешествий. Разветвленная сеть речных артерий позволит гостям и местным жителям отдаться течению и познать красоты родного края.Мария Рябова. Александр Чунаев. "Вести - Владимир".