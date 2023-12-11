Все пайетки, перья, бриллианты и 101 причина, почему мы «Любим покупать» в одном выпуске. Аня и Рита найдут все варианты сверкать на новогоднем корпоративе – решать уже вам – образ за 1000
Все пайетки, перья, бриллианты и 101 причина, почему мы «Любим покупать» в одном выпуске. Аня и Рита найдут все варианты сверкать на новогоднем корпоративе – решать уже вам – образ за 1000 рублей или что-то подороже? Место поисков нового наряда – ТЦ «Черёмушки». Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! ООО “ТД Черемушки”. ИНН 3327145722