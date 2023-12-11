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<a href="https://33live.ru/novosti/11-12-2023-to-chto-v-trende-ili-to-chto-v-trende-i-podeshevle.html" target="_blank">То, что в тренде или то, что в тренде и подешевле?</a> - Все пайетки, перья, бриллианты и 101 причина, почему мы «Любим покупать» в одном выпуске. Аня и Рита найдут все варианты сверкать на новогоднем корпоративе – решать уже вам – образ за 1000