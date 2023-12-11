Трагедия во Владимирской области: женщина вернулась в горящий дом и погибла. Об этой трагической...

Трагедия во Владимирской области: женщина вернулась в горящий дом и погибла.Об этой трагической истории рассказали в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.11 декабря в Собинском районе - в частном жилом доме произошёл пожар. Причина - неисправность дымохода.Увы, звонок в пожарную охрану поступил поздно:«На момент прибытия подразделений МЧС дом горел по всей площади. Женщина, проживавшая в доме с семьёй, почувствовала возгорание и успела эвакуировать всех, но вернулась за документами, что привело к её гибели…» - пояснили в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.Известно, что пожар охватил 94 квадратных метра. В ликвидации пламени участвовали 4 единицы техники и 12 человек личного состава.Сотрудники МЧС напоминают жителям Владимирской области о том, что опасно для жизни возвращаться в горящий дом!Даже нескольких вдохов угарного газа достаточно для трагического исхода.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области