В том числе асфальтировали дорожное покрытие.

Во Владимирской области в 2023 году капитально отремонтировали три железнодорожных переезда. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.На переездах заменили устройства заграждения, резинокордовый настил и направляющие столбики. Также заасфальтировали дорожное покрытие, заменили дорожные знаки и восстановили дорожную разметку.В целом за год на магистрали привели в порядок 365 переездов. Капремонт шел не только во Владимирской области, но и в Удмуртской Республике (2 переезда), Республике Татарстан (8), Нижегородской области (13). Также в Нижнем Новгороде демонтировали шесть неиспользуемых железнодорожных переездов.Кроме того, замена резинокордового настила прошла еще на 30 переездах магистрали, ремонт асфальта — на 309.Мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизация и оснащение дополнительными системами безопасности ведется для предотвращения ДТП. Кроме того, «Яндекс.Навигатор» теперь предупреждает автомобилистов о приближении к железнодорожному переезду.