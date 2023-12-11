Уровень безработицы во Владимирской области находится на рекордно низкой отметке Во Владимирской...

Уровень безработицы во Владимирской области находится на рекордно низкой отметкеВо Владимирской области растет число вакансий. В этом году оно увеличилось на 20 процентов.И предложение в семь раз превышает спрос. На бирже стоят чуть больше трёх тысяч человек, сообщают в областном Минтруда. Уровень безработицы в регионе находится на рекордно низкой отметке - 0,4 процента, ниже общероссийского уровня.Мы на 14-м месте в ЦФО. Наблюдается и рост номинально зачисленной зарплаты.По данным Росстата с января по сентябрь - это 50 тысяч рублей. По этому значению регион находится на 12-м месте в центральном округе.