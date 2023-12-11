В Киржаче малыш «доигрался» с электрозажигалкой для плиты до пожара Подробности этой крупной...

В Киржаче малыш «доигрался» с электрозажигалкой для плиты до пожараПодробности этой крупной «шалости» стали известны только сегодня. 10 декабря (в дневное время - 13.40) из Киржача в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступила информация о пожаре в многоквартирном жилом доме.«На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали из дома 15 человек, в том числе 3 детей, и оперативно ликвидировали пожар на площади 20 кв. метров» - рассказывают в региональной пресс-службе МЧС России.Известно, что для борьбы с огнем привлекались 3 единицы техники и 8 специалистов.По информации дознавателя, причиной пожара послужила детская шалость:«В квартире проживала семья с маленьким ребёнком. Пожар начался из-за того, что ребёнок баловался электрозажигалкой для газовой плиты...»Сотрудники МЧС призывают родителей следить за своими малолетними детьми, не оставлять без присмотра спички и зажигалки!Фото: pxfuel.com