Детская шалость привела к пожару. 10 декабря около 13:40 в Киржаче на улице Островского загорелся многоквартирный дом №18. Прибывшие на место спасатели быстро эвакуировали из задымленного

Детская шалость привела к пожару. 10 декабря около 13:40 в Киржаче на улице Островского загорелся многоквартирный дом №18. Прибывшие на место спасатели быстро эвакуировали из задымленного здания 15 человек, в том числе 3 детей. Пожар потушили, его площадь составила 20 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Как выяснил дознаватель, причиной возгорания стала детская шалость.