В Киржаче вору-рецидивисту, «специалисту» по дачным кражам вынесли суровый приговор Как сообщают в...

В Киржаче вору-рецидивисту, «специалисту» по дачным кражам вынесли суровый приговорКак сообщают в пресс-службе Киржачского районного суда, ранее неоднократно судимый местный житель вновь признан виновным в совершении четырех умышленных преступлений.4 августа 2023 года, в ночное время суток, подсудимый совершил в Киржаче три кражи из двух хозяйственных построек и навеса, находящегося возле дома, а также пытался украсть вещи из частного домика.Мужчина похищал у потерпевших различные инструменты и то, что можно было продать.Приговором Киржачского районного суда от 6 декабря 2023 года он признан виновным в совершении преступлений.Вора-рецидивиста приговорили к лишению свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Отмечается, что приговор назначен с учетом «смягчающих обстоятельств и отягчающего обстоятельства (рецидив преступлений)».Приговор не вступил в законную силу.Фото: pxfuel.com